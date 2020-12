Ukraina presidendi pressiesindaja Julia Mendel ütles neljapäeval, et Kiiev soovib uut vangide vahetust aasta lõpus. Mendel kinnitas AFP-le, et Ukraina on andnud vangide vahetuse võimaliku nimekirja Venemaa toetatud separatistide esindajatele, kuid nood pole seni samaga vastanud.