Facebook kaevati ebaterve konkurentsi pärast kohtusse

Ametnikud süüdistavad Facebooki äärmuslikus suhtumises, kus konkurendid tasub kas ära osta või kaotada. Nenditi, et tekkinud ebaterve konkurents mõjutab liialt teisi ettevõtteid ja ka kasutajaid, kes on ühtlasi Facebooki pärast oma andmete üle kontrolli kaotamas.

Dokumentides kajastub ka Facebooki looja Mark Zuckerbergi 2008. aasta meilitsi edastatud sõnavõtt, kus mees nendib, et kasulikum on osta kui konkureerida, vahendas BBC.

Tegu on ühe suurima sammuga USA ametnike poolt Facebooki vastu.

Facebook meenutas, et platvormide ostuks on varasemalt luba saadud. «Valitsus tahab nüüd [otsused] üle kirjutada, saates hirmutava hoiatuse Ameerika äridele, et ükski tehing pole kunagi lõplik,» kommenteeris Facebooki õigusnõuandja Jennifer Newstead.