Afganistanis tapeti naisuudisteankur, mõrva võttis omaks Islamiriik

Mõrva võttis omaks äärmusrühmitus Islamiriik (IS). Organisatsiooni sõnul tapeti ajakirjanik, sest ta olevat lojaalne Afganistani «reeturlikule» valitsusele.

Afganistani ametiisikud teatasid neljapäeval, et Maiwandi mõrvajad on saadud kätte ja nad on veretöö õles tunnistanud.