Von der Leyen: Brexiti-järgse kaubandusleppe väljavaated on kesised

Ühe amentiku sõnul olevat von der Leyen öelnud Brüsseli tippkohtumisel liidritele Suurbritanniaga peetavate kõneluste seisust lühiülevaadet tehes, et leppeta jäämine on tõenäolisem kui lepe.

Briti peaminister Boris Johnson hoiatas neljapäeval, et kokkuleppe mittesaavutamiseks on "tugev võimalus", ning andis oma valitsusele korralduse valmistuda Suurbritannia lahkumiseks ELi ühisturult aasta lõpus.

ELi ja Briti läbirääkijad jätkavad reedel Brüsselis kõnelusi, et näha, kas erimeelsuste ületamine on veel võimalik.

"Läbirääkimised endiselt kestavad, kuid arvestades, et üleminekuperioodi lõpp on väga lähedal, pole tagatud leppe õigeaegne jõustumine, kui selleni jõutakse," lausus ta.

"Meil on kohustus olla kõigeks valmis, sealhulgas selleks, et ÜKga ei ole lepet 1. jaanuariks 2021. Seetõttu tuleme me täna nende meetmetega välja."