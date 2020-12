AstraZeneca kasutab katsetustes osalt Vene koroonavaktsiini

«Me teeme täna teatavaks kliiniliste katsetuste programmi, et hinnata AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli AZD1222 ning Vene Gamaleja teadusinstituudi vaktsiini Sputnik V kombinatsiooni ohutust ja immunogeensust,» ütles Briti-Rootsi ravimifirma oma veebilehel.

«Mõlemad vaktsiinid, nii AZD1222 kui Sputnik V on loodud adenoviiruste vektorite alusel, millesse on sisestatud viiruse SARS-CoV-2 ogaline valk. Adenoviirustelt endilt on võetud paljunemisvõime ja neid kasutatakse geneetilise materjali (antigeeni) toimetamiseks inimorganismi rakkudesse,» selgitas AstraZeneca.