Norra ähvardas oma veed EL-i ja ÜK kaluritele sulgeda

Norra ei kuulu küll Euroopa Liitu, kuid tal on blokiga alates 1980. aastast kalandusleping, mis tuleb pärast Ühendkuningriigi lahkumist üle vaadata.

«Kõnelusi EL-i ja Suurbritanniaga 2021. aasta kalandusleppe osas on tõsiselt takistanud Brexiti-läbirääkimiste venimine nende kahe poole vahel ja kalanduse koht neis kõnelustes,» ütles Norra kalandusminister Odd Emil Ingebrigtsen seadusandjatele.

«Ei ole tagatud, et läbirääkimised aasta lõpuks ühele poole jõuavad. Kui meil ei ole 1. jaanuariks lepet, ei ava me Norra majandustsooni kalalaevadele EL-ist ja Suurbritanniast,» lisas ta.

Ingebrigtseni sõnul on Oslo ja Brüssel leppinud kokku alustada järgmisest aastast kõnelusi sarnase pakti üle.

«Me oleme EL-ile juba pikalt öelnud, et meil on vaja kolmepoolset lepet, ja pall on seega praegu EL-i väljakupoolel,» lisas ta.