USA Wisconsini osariik hääletas valimisvaidluses Trumpi kahjuks

Trump on ärgitanud madalama astme kohtunikke kiirelt otsuseid langetama, et ta saaks need vaidlustada enne, kui valijameeste kogu esmaspäeval kohtub ja Bidenile Wisconsini kümme häält annab. Trump loodab esitada apellatsiooni Wisconsini ülemkohtule, kuid tema võiduvõimalus on väike.