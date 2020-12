USA kongress võttis Trumpi vastuseisust hoolimata vastu kaitse-eelarve

Kumbki parlamendikoda kiitis eelarve heaks suure enamusega, palju enam kui kahe kolmandiku suuruse toetusega, mida on vaja presidendi veto tühistamiseks.

«See on suurepärane uudis meie vägedele ja meie riigi julgeolekule,» lausus senati relvateenistuse komitee esimees James Inhofe.

See nõuab muu hulgas, et president kehtestaks Türgile Vene raketisüsteemide S-400 ostmise eest sanktsioonid, kuigi Trump on seda seni tõrkunud tegemast.