Peruu peatas ajutiselt kliinilised katsed Hiina koroonavaktsiiniga

Sinopharm teeb katsetusi peamiselt välismaal, sest Hiinas endas on viiruse levik kontrolli all ja nakkusjuhte vähe. Kahte vaktsiini katsetatakse Araabia Ühendemiraatides, Bahreinis, Egiptuses, Jordaanias, Peruus ja Argentinas.

Ehkki katsetused alles käivad, on 60 000 inimest maailmas Sinopharmi vaktsiini juba kasutanud, sealhulgas vabatahtlikud Argentinast, Venemaalt ja Saudi Araabiast.

Peruus on viiruseleviku tase kõrge, Covid-19 tagajärjel on seal reedese seisuga surnud 36 499 inimest ja nakatunuid on tuvastatud 979 111.