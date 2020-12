Brasiilia valitsus avalikustas vaktsineerimiskava

Lisaks näeb valitsuse kava ette suhtlusvahemaa reegli kehtimist aasta kuni kaks aastat, et mitte panna tervishoiusüsteemile liigset koormust. Seda meedet on kritiseerinud varem president Bolsonaro, kelle hinnangul piirangutest tingitud majanduskahju on riigile hullem kui viirus.

Bolsonaro, kes varem tänavu koroonaviirusest paranes, ütles, et ei muuda kaitsesüste brasiillastele kohustuslikuks. Kohalikud võimud on kritiseerinud riigipead vaktsineerimiskampaania algusega viivitamises.

Brasiilias on registreeritud enam kui 180 000 Covid-19 surma, mis on maailmas teine näitaja. Viimastel nädalatel on nakkusjuhtude arv selles Lõuna-Ameerika riigis kiiresti kasvanud. Mõnes osariigis on haiglate intensiivravi voodikohad täitunud enam kui 80 protsendi ulatuses.