Trumpi toetusmeeleavalduste järel pussitati ja tulistati

Washingtoni politsei teatas laupäeval Twitteris, et tulistamine toimus kapitooliumihoone lähedal pärast kokkupõrkeid ja kahtlustatav on tabatud.

Pealinna ja kiirabi kommunikatsioonijuht Doug Buchanan ütles AFP-le, et neli pussitada saanud inimest on «tõsiste vigastustega» haiglasse viidud. New York Timesi teatel peeti meeleavalduste käigus kinni 23 inimest.