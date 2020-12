India iPhone'i tehase töölised protestivad ekspluateerimise vastu

Töölised märatsesid laupäeval Bangalore eeslinna ettevõttes Wistron Infocomm Manufacturing. India IT-keskuses tehtud videoülesvõtetel on näha puruks pekstud klaaspaneele ja kummuli keeratud autosi.

«Nüüd on olukord kontrolli all. Oleme moodustanud juhtunu uurimiseks erimeeskonnad,» ütles kohalik politsei AFP-le, lisades, et kannatada saanuid ei ole.