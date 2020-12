VÄLISPANORAAM ⟩ London ja Brüssel ootavad lisaajal läbimurret

Eelmise nädala pühapäev pidanuks olema kaubanduskõneluste viimane tähtaeg, aga nagu Brexiti puhul kombeks on saanud, siis tähtaegade ümber on mänguruumi ja kui paika pannakse mingi kindel kuupäev, ei ole see kindlasti kivisse raiutud. Nii läks ka nüüd ja Briti peaminister Boris Johnson ning Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen otsustasid läbirääkijatele aega juurde anda, et kuidagi siiski kaubandusleppeni jõuda.