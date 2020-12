New Yorgis avas mees pärast jõulukontserti tule, keegi viga ei saanud

New Yorgi politseiülem ütles hiljem, et ründaja suri.

«Ta tulistas kedagi sihtimata,» ütles pealtnägija ja lisas, et mees karjus: «Tulistage mind, tapke mind.»

Ka ajalehe New York Times teatel on võimalik, et mees ei püüdnudki kellegi pihta tulistada.