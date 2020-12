USA valitsus kinnitas küberrünnakut oma arvutivõrkudele

«Me oleme teinud tihedalt tööd meie agentuuri partneritega, mis puutub hiljuti avastatud tegevust valitsuse võrkudes,» ütles küber- ja taristujulgeoleku agentuuri (CISA) kõneisik AFP-le.

Ta märkis, et CISA annab rünnaku alla sattunutele tehnilist abi.

Washington Post kirjutas, et häkkimised on seotud eelmisel nädalal aset leidnud rünnakuga küberjulgeoleku firmale FireEye. Firma ütles, et nende kaitsesüsteeme rikkusid väga asjatundlikud ründajad, kes varastasid vahendeid testimaks FireEye klientide arvutisüsteeme.

FireEye kahtlustab, et tegu oli riiklikult spondeeritud rünnakuga.

USA meedia ütles, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) uurib rühma, mis tegutseb Vene välisluureteenistuse SVR heaks, ning et küberrikkumised on aset leidnud mitu kuud.

Sama rühm väidetavalt häkkis USA valitsusagentuuride arvutisüsteeme president Barack Obama administratsiooni ametiajal.

«USA valitsus on teadlik nendest teadetest ning me rakendame kõiki vajalikke samme, et tuvastada ja lahendada kõik võimalikud asjad, mis on seotud selle olukorraga,» ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Ullyot.