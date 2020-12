USA-s sai esimesena koroonavaktsiini New Yorgi meditsiiniõde

Long Islandi meditsiinikeskuses intensiivraviõena töötav Lindsay sai kaitsesüsti televisiooni otseülekandes. «Ma tunnen end suurepäraselt. Ma tunnen kergendust,» ütles ta pärast Pfizer-BioNTechi vaktsiini saamist ja väljendas lootust, et sellest algab piinarikka aja lõpp.

USA on maailma suurima koroonasurmade arvuga riik, taud on seal viinud juba enam kui 299 000 inimese elu. Tuvastatud nakatumisjuhtumeid on Ühendriikides 16,2 miljonit, neist rohkem kui 1,5 miljonit tehti kindlaks eelmisel nädalal.