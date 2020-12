Biden: Ameerikas ei võta poliitikud võimu, rahvas annab neile selle

USA valitud president, kes annab ametivande 20. jaanuaril, ütles, et riigi valitsemispõhimõtteid «suruti, testiti, ähvardati», kuid need ei murenenud.

«Kui keegi ei teadnud varem, siis me teame nüüd. See, mis põksub ameeriklaste südames on: demokraatia,» ütles Biden. «Õigus olla kuuldud, hääl loetud. Valida selle riigi liidrid. Valitseda ise.»