ICC lükkas tagasi uiguuride genotsiidikaebuse Hiina vastu

Uiguurid väitsid, et kuigi väidetavad deporteerimised ei leidnud aset Hiina territooriumil, saaks ICC tegutseda, kuna need juhtusid Tadžikistanis ja Kambodžas, mis on mõlemad ICC liikmed.

Hiina on nimetanud süüdistusi alusetuks ning väidab, et riigi loodeosas Xinjiangi piirkonnas rajatud ehitised on koolituskeskused, mille eesmärk on juhtida inimesi eemale terrorismist.