Austraalia peaminister: Hiina kivisöekeeld rikuks WTO reegleid

Hiina riiklik ajaleht Global Times kirjutas, et Hiina arengu- ja reformikomisjon on andnud elektrijaamadele loa importida kivisütt piiranguteta, välja arvatud Austraalia oma.

«Kui see nii on, siis ilmselgelt rikuks see WTO reegleid,» ütles Morrison ajakirjanikele. «See rikuks ilmselgelt meie vabakaubanduslepingut ja seega me loodame, et see nii ei ole.»