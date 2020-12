30-aastane Takahiro Shiraishi oli ohvrite tapmise ja tükeldamise üles tunnistanud. Tema advokaadid leidsid, et talle tuleks määrata vanglakaristus, sest ohvrid vanuses 15-26 aastat olid väljendanud enesetapusoovi ja olid tapmisega nõus.

Shiraishi ise advokaatide seisukohaga ei nõustunud. «Ohvrite kaelal olid muljumisjäljed. See tähendab, et mingit nõusolekut ei olnud ja ma tegin seda, et nad ei saaks vastu hakata,» ütles Shiraishi ise kohalikule meediaväljaandele Mainishi Shimbun, vahendab BBC.