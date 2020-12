Lõuna-Korea keelas Põhja-Koreasse lendlehtede saatmise

Põhja-Koreast pagenud inimesed ja Lõuna-Korea aktivistid on aastakümnete jooksul saatnud üle piiri lendleht, kasutades selleks õhupalle või piirijõgedes pudelitransporti. Samuti saadavad nad toitu, ravimeid, miniraadioid ja USB-mälupulki Lõuna-Korea uudiste ja teledraamadega.

Isoleeritud Põhja-Korea on praktika ka varasemalt hukka mõistnud, ent viimasel ajal on nende kriitika ägenenud. Lõuna-Korea valitsus on püüdnud kahe riigi omavahelisi suhteid parandada ning nägid nüüd kriitikas ohumärki.