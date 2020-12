USA senati vabariiklaste liider õnnitles Bidenit ja Harrist

«Valijameeste kogu on oma sõna öelnud,» ütles teisipäeval Kentucky mõjukas senaator senatis peetud kõnes. «Seega ma tahan täna õnnitleda valitud presidenti Joe Bidenit.»

«Meie erimeelsustele vaatamata võivad kõik ameeriklased olla uhked, et meie riigil on esimest korda naissoost asepresident,» lisas McConnell Harrise kohta.

Paljud juhtivad vabariiklastest seadusandjad olid seni keeldunud tunnistama Bideni võitu, kuid McConnelli sõnavõtt on selge signaal Valgele Majale, et edasised jõupingutused valimistulemusi vaidlustada on mõttetud.