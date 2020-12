Vaesed riigid võivad vaktsiini kauaks ootama jääda

Ambitsioonikas programm COVAX, millega Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) püüab läbi viia vaktsineerimiskampaania vaesemates riikides, on seni suutnud tagada vaid väikese osa kahest miljardist vaktsiiniannusest, mis loodetakse tuleva aasta lõpuks abivajajateni viia.

COVAX-it juhivad WHO, ülemaailmne vaktsiiniliit GAVI ja Epideemiateks Valmisoleku Innovatsiooni Koalitsioon (CEPI).

Viirus, mis on nüüdseks tapnud maailmas 1,6 miljonit inimest, on toonud halastamatult päevavalgele riikide ebavõrdsuse ning just nõrgema majandusega riikides on tervishoiusüsteem saanud tugevamaid lööke.

COVAX on ellu kutsutud just sellise ebavõrdsuse tasandamiseks.

Kuid nüüd ütlevad mõnedki eksperdid, et tõenäosus, nagu võiksid viirusevastased annused rikaste riikide ja ülejäänute vahel õiglaselt jaguneda, on kuhtumas. Kuna vaktsiinivarud on esialgu piiratud, on aga arenguriigid, kellest mõnedki on maksumaksja rahaga vaktsiiniuuringutele kaasa aidanud, tugeva suve all.

«See on lihtne matemaatika,» ütles Maailma Majandusfoorumi globaalse tervishoiu juht Arnaud Bernaert. «Kui maailma farmaatsiatööstus toodab tuleval aastal umbes 12 miljardit vaktsiiniannust, siis üheksa miljardit sellest on juba rikastel riikidel broneeritud. COVAX ei ole taganud piisavat annuste hulka ja kõige tõenäolisem viis, kuidas see kõik laheneb on lihtsalt see, et nad saavad need doosid päris hilja.»

Praegu on COVAX-il siduvad kokkulepped vaid 200 miljoni doosi peale ja veel on kokku lepitud 500 miljoni doosi osas, mis aga ei ole siduv.

Nii tuleb 200 miljonit annust India ettevõttelt Serum Institute, mis toodab just arengumaailma jaoks. India ettevõtte tegevjuht Adar Poonawalla kinnitas, et neil on kinnitatud COVAX-i tellimused Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca ning Novovaxi välja töötatud vaktsiinide kohta.

Samal ajal märkis Poonawalla, et nende esimene prioriteet on varustada vaktsiiniga koduriik India. Ehkki India ilmselt ei telli kõiki vaktsiinikoguseid korraga, on tegemist nii suure riigiga, et sellele tootmine võib muu arengumaailma varustamist edasi lükata.

Protsessi edasist kulgu võib aeglustada ka see, et ei Astra Zeneca ega Novovaxi vaktsiini pole veel ükski reguleeriv asutus litsenseerinud ning tõenäoliselt vajab COVAX siin WHO heakskiitu. Seni kõige tõhusamaks hinnatud Pfizer-BioNTechi ja Moderna vaktsiine ei ole COVAX veel varuda suutnud.

«Kogu üleilmse solidaarsuse üleskutse on enamasti vett vedama läinud,» ütles WHO vaktsineerimisjuht Katherine O'Brien ühel hiljutisel sisediskussioonil, mille lindistus on Associated Pressi käsutuses.

Palvele seda väljaütlemist selgitada vastas WHO ametnik lühikese meiliga: «Iga riik saab COVID-19 vaktsiinile ligipääsu nii kiirelt, kui see on võimalik.»