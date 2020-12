Prantsusmaa politsei konfiskeeris tonnide viisi II maailmasõja aegseid relvi ja moona

Prantsusmaa ajaleht Le Parisien kirjutab, et kahtlusalune on politseile tuttav ja on müünud toimivaid relvi juba mitme nädala vältel.

Kohaliku Le Dauphine Libere lehe andmeil leiti relvad ja moon mahajäetud majast. Uudisteagentuur AFP kirjutas, et need olid lähedalasuvais autogaraažides. Maja omanik on Teisest maailmasõjast huvituv endine relvameister, kes on meedia andmeil olnud haiglaravil.