USA-s registreeriti taas ööpäevane koroonanakkuste rekord

Nakkusjuhtumid on Ühendriikides viimase kuuga hoogsalt kasvanud – uusi juhtumeid on viimasest 13 päevast kümnel tuvastatud üle 200 000.

Haiglaravil viibib 113 000 Covidi patsienti, mis on samuti kõrgeim näitaja alates pandeemia algusest märtsis, ilmneb USA tervishoiuministeeriumi andmetest.

Alanud vaktsineerimiskampaania praegusele puhangule mingit mõju ei avalda, sest ekspertide sõnul kulub mitu kuud, kuni immuniseeritud on küllalt inimesi, et see üldpilti mõjutama hakkaks.