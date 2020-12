Facebook eemaldas Prantsuse sõjaväega seotud desinformatsiooni kontod

Võrgustikud eemaldati, kuna need rikkusid sotsiaalmeediaplatvormi poliitikat välis- ja valitsuse sekkumise vastu, teatas platvorm ja lisas, et peamised sihtmärgid olid Aafrika, aga ka Lähis-Ida riigid.

Facebooki turvapoliitika juht Nathaniel Gleicher ja globaalsete ohtudega võitlemise juht David Agranovich ütlesid blogipostituses, et kaks infokampaaniat pidasid veebis teineteisega duelli.

«See oli esimene kord kui meie meeskond leidis, et kaks kampaaniat – Prantsusmaa ja Venemaa oma – teineteisega aktiivselt suhtlesid, sealhulgas läbi sõbrunemise, kommenteerimise ja teise poole kritiseerimise võltsinguks olemise eest,» ütlesid nad.

«Võrgustikud kasutasid libakontosid oma tegevuse keskse osana, et inimesi oma olemuse ja tegevuse osas eksitada ning see oli põhjus, miks me meetmeid võtsime,» teatas Facebook.