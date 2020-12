Valgevene opositsioon pärjati Sahharovi auhinnaga

«Kogu maailm teab, mis teie riigis toimub. Oleme tunnistajaks teie vaprusele. Näeme teie kannatusi. Oleme tunnistajaks kirjeldamatule väärkohtlemisele ning vägivallale. Teie soov ja otsusekindlus elada demokraatlikus riigis on inspireeriv,» sõnas president Sassoli auhinnatseremoonial.

Auhinna vastu võtnud Tsihhanovskaja ütles, et iga valgevenelane, kes osaleb rahumeelses protestis vägivalla ja seadusetuse vastu, on kangelane.

«Igaüks neist on näide julgusest, kaastundest ja väärikusest. Alates 9. augusti valimistest on valgevenelased igal nädalal meelt avaldanud. Nad protesteerivad iseenda ja ka nende inimeste tuleviku nimel, kes ei saa kohapeal olla. Nad võitlevad valgevenelaste, eurooplaste, teie ja meie vabaduse ja väärikuse nimel,» lausus ta.

«Ilma vaba Valgeveneta pole ka Euroopa täielikult vaba. Mul on sel aastal ainult üks soov. Tahan, et iga valgevenelane, kes on praegu vangis või sunnitud elama eksiilis, saaks naasta oma koju,» lisas Tsihhanovskaja.