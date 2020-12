Šotimaal leiti uuesti üles Cheopsi püramiidist pärit ese

Seedripuutükk pärineb 5000 aasta tagusest ajast, mil Giza suurt püramiidi ehitati. See avastati esmakordselt 19. sajandil, aga olid 1993. aastast saadik kadunud.

Esemed leidis insener Waynman Dixon 1872. aastal Cheopsi püramiidi nn kuninganna hauakambrist. Kaks ülejäänud artefakti on Briti Muuseumis, puutükk oli aga jäljetult kadunud.

«Ülikooli kogud on hiiglaslikud, seal on sadu tuhandeid esemeid, seda sealt otsida oleks olnud nagu nõela heinakuhjast,» ütles ta ja lisas, et ei suutnud oma silmi uskuda, kui taipas, mis selles tühisena näivas sigarikarbis peitub.