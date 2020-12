Suurbritannias on esimese nädalaga vaktsineeritud üle 137 000 inimese

Briti tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumi andmetel on alates 8. detsembrist vaktsineeritud 137 897 inimest, neist 108 000 Inglismaal.

Peaminister Boris Johnson kinnitas seaduseandjatele, et on väga rahul vaktsineerimise hea algusega.

Seda on tellitud 100 miljonit doosi. Valitsus on tellinud ka seitse miljonit doosi Moderna arendatud vaktsiini.

Suurbritannia on üks viirusest enim räsitud riike Euroopas. Riigis on tuvastatud pea 1,9 miljonit nakkust ja Covid-19 on nõudnud ligi 65 000 elu.