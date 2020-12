Fidži valmistub hävitavaks supertsükloniks

Uus-Meremaa ilmateenistuse Weatherwatch andmeil on merel üha jõudu koguv Yasa üks võimsamaist piirkonda jõudnud tormidest, mille iilid ulatuvad kuni 90 meetrini sekundis (325 kilomeetrini tunnis).

Kõrgeima ehk viienda kategooria torm Yasa on juba enne maabumist põhjustanud sellel 900 000 elanikuga saarel ulatuslikke üleujutusi, lõigates ära teid ja jättes kogukondi isolatsiooni.

«See torm on võimeline uputama terveid saari, matma enda alla rannikukogukondi ja pühkima väiksemaid saari kaardilt sootuks,» lausus Weatherwatchi juht Philip Duncan.

Fidži rannakülade elanikel on soovitud liikuda kõrgematesse paikadesse. Kohalike ametiisikute hinnangul algavad purustusi tekitavad võimsad tuuled mitu tundi enne, kui tsükloni kese lähikonda saabub.

Saareriigis on loodud evakuatsioonikeskusi, sest purustusi prognoositakse vähemalt sama suurteks, kui 2016. aastal põhjustas tsüklon Winston, mis nõudis üle 40 inimelu ja purustas kümneid tuhandeid kodusid.

Koolid on suletud, ühiskondlik transport seisma pandud ning riigisektori töötajail on kästud nädala ülejäänud tööpäevad kodus püsida. Ametnikud on palunud ohvrite vältimiseks suhtuda tsüklonisse tõsiselt.