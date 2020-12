Valge Maja korraldab asepresident Pence'i näidisvaktsineerimise

Mike ja Karen Pence saavad «Covid-19 vaktsiini avalikult, et näidata vaktsiini turvalisust ja efektiivsust ning tõsta ameerika rahva kindlustunnet», on öeldud Valge Maja avalduses.

Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany ütles teisipäeval, et Trump on absoluutselt avatud vaktsineerimisele.

«Ta saab vaktsiini niipea, kui tema arstide meeskond otsustab, et see on talle parim. Kuid tema prioriteediks on eesliinitöötajad ...,» lausus McEnany.