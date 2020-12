Putin annab tänavuse maratonpressikonverentsi virtuaalselt

Putini pressikonverentsid on alati väldanud tunde ning neil on käsitletud teemasid seinast-seina. Vene president alustas iga-aastaste pressikonverentsidega aastal 2001 ja uudisteagentuuri TASS andmeil on need alates 2004. aastast alati kestnud vähemalt kolm tundi. Tõelisi uudiseid see üritus ei ole siiski alati tootnud.