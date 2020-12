Kuskussi UNESCO maailmapärandisse arvamise algatasid Alžeeria, Maroko, Tuneesia ja Mauritaania. Armastatud teraviljatoidul võib olla küll piirkondlikke iseärasusi, kuid see on ühendanud erinevaid berberi rahvaid.

Alžeeria kokk Rabah Ourrad ütleb, et pole kunagi kuskussi valmistamist eraldi õppinud, sest see anti kodust kaasa – kõik Põhja-Aafrika naised on seda alati osanud.