Maailmas tervikuna on vaktsineerimine rikaste riikide jaoks käeulatuses, aga vaesed riigid tuginevad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) programmile, mis pole veel hästi liikuma saanud. On aga vähe kohti, kus kontrast nii teravalt silma hakkab kui Iisraeli ja Iisraeli okupeeritud alade puhul.