VÄLISMAA KOROONAPÄEVIK ⟩ Kümned tuhanded nakatumised Leedus, haiglakohtade nappus Peterburis ja Rootsi raskused teises laines

Leedus testitakse liiga vähe inimesi, et saada ettekujutus pandeemia tegelikust levikust, ütles täna riigi peaminister Šimonyte ja lisas, et tegelikult võib nakatunuid olla märksa rohkem. «Risk on nii kõrge ja numbrid nii hirmuäratavad, et kardetavasti on meil kümneid tuhandeid nakatunud inimesi,» ütles peaminister raadiojaamale Ziniu Radijas. Ta märkis, et selliseks oletuseks annab alust positiivsete testitulemuste kõrge osakaal.