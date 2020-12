Von der Leyen: Euroopa Liidus algab vaktsineerimine 27. detsembril

«See on Euroopa moment. 27., 28. ja 29. detsembril algab vaktsineerimine üle terve EL-i,» kirjutas ta Twitteris.

Von der Leyeni pressiesindaja Eric Mameri sõnul sõltub vaktsineerimine Euroopa Ravimiameti (EMA) heakskiidust Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinile, mida on oodata esmaspäeval.

Suurbritannia ja USA on vaktsiinile antud erakorralise kasutusloa alusel inimeste kaitsepookimist juba alustanud.

Euroopa Liit viib läbi koordineeritud vaktsineerimisprogrammi, et tagada õiglane ligipääs vaktsiinile kõigis 27 liikmesriigis. Komisjon on sõlminud lepingu seitsme potentsiaalse koroonavaktsiini tellimiseks, et kaitsesüst jõuaks lõpuks kõigi EL-i kodanikeni.