ÜK: leppe saavutamiseks peab ELi seisukoht oluliselt muutuma

«Me tervitasime olulist edasiminekut paljudel teemadel, kuid ületada on veel suured erimeelsused, eriti kalanduses,» ütlesid von der Leyen ja Johnson ühisavalduses pärast neljapäevaõhtust telefonivestlust. «Nende ületamine saab olema keeruline. Läbirääkimised jätkuvad homme.»

Suurbritannia teatas veel, et Brexiti-järgse kaubandusleppe sõlmimata jäämine on väga tõenäoline ning leppeks on vaja Brüsseli seisukoha olulist muutumist.

«Peaminister rõhutas, et läbirääkimised on praegu tõsises olukorras. Aeg on väga napp ja nüüd tundub tõenäoline, et kokkuleppele ei jõuta, kui Euroopa Liidu positsioon märkimisväärselt ei muutu,» ütles Downing Streeti kõneisik pärast Briti peaministri Boris Johnsoni ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni telefonivestlust.

«Peaminister ütles, et kui kokkuleppele ei suudeta jõuda, lähevad ÜK ja EL lahku sõpradena, ÜK-ELi kaubandusega Austraalia-stiilis tingimustel,» lisas kõneisik.

Ta rõhutas, et mõlemad liidrid lubasid hoida tihedat sidet.

Downing Streeti sõnul teeb Suurbritannia igati jõupingutusi, et vastu tulla ELi mõistlikele taotlustele õiglase konkurentsi valdkonnas, kuid lisas, et mõned teemad on jäänud keeruliseks.

Samuti on endiselt erimeelsusi Brexiti-järgse kalanduse osas ning Johnson rõhutas, et Suurbritannia ei saa nõustuda oma suveräänsuse piiramisega.

«ELi seisukoht selles valdkonnas ei ole lihtsalt mõistlik ning kui saab olema kokkulepe, peab see (seisukoht) märkimisväärselt nihkuma,» märgiti Downing Streeti teates.