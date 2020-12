USA ekspertkomisjon soovitas Moderna koroonavaktsiini heaks kiita

FDA otsust on oodata kiiresti, mis võib tähendada, et kuue miljoni doosi tarnimine võib alata juba sel nädalavahetusel.

Ekspertkomisjonis sai Moderna koroonavaktsiin 20 poolthäält, vastu ei olnud keegi. Asjatundjatelt küsiti, kas nad usuvad nende käsutuses olevate teaduslike andmete põhjal, et Moderna koroonavaktsiini pakutavad hüved on ohtudest suuremad 18-aastastele ja vanematele inimestele.

Komisjoni koosolekut juhtinud epidemioloog Arnold Monto rõhutas, et poolthäälte arvu põhjal ei saa midagi otsustada, kuigi tulemus oli parem kui Pfizer-BioNTechi vaktsiini puhul. Ta ütles, et eksperdid kulutasid tunde, et läbi vaadata kõiki detaile.

Moderna sõnul on nende koroonavaktsiin 94-protsendiliselt tõhus koroonaviiruse põhjustatud haiguse Covid-19 ärahoidmiseks. Kliinilised katsetused on näidanud, et vaktsiin on olnud veidi tõhusam noorematel täiskasvanutel kui eakatel.