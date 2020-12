Kuuba pakub pärast Trumpi-aegseid pingeid kõnelusi Bideniga

Kuuba suhted Ühendriikidega on president Donald Trumpi ajal langenud sügavasse madalseisu ja oma kampaania ajal lubas Biden muuta USA poliitikat selle kommunistliku saareriigi suhtes.

«Me oleme valmis arutama iga teemat, kuid mille üle me ei ole valmis läbi rääkima ja mille osas me järeleandmisi ei tee, on revolutsioon, sotsialism ja suveräänsus,» lausus Díaz-Canel parlamendi iga-aastase istungjärgu lõpetamisel.