WHO Euroopa juht soovitab inimestel jõulude tähistamist kavandades mitte lähtuda sellest, mis on lubatud, vaid mis oleks õige käitumine. Austria kavandab aga meedia väitel jätta pühadejärgsed piirangud kauemaks kehtima neile, kes riigi testimiskampaania raames koroonaanalüüsi ei anna. Prantsusmaa samas manitseb vaktsiinioptimismi taltsutama.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa haru juhi Hans Kluge sõnul tuleks jõulude ajal kodus püsida, sest külla minemine või reisimine pole väärt sellega kaasnevat riski.

«On erinevus selle vahel, mida võimud lubavad sul teha ja mida sa peaksid tegema,» lausus Kluge. «Meil on veel ees mõne kuu jagu ohverdusi ning saame nüüd käituda viisil, mille üle saame ühiselt uhked olla. Kui vaatame nendele enneolematutele aegadele tagasi, siis loodan, et käitusime kõik jagatud inimlikkuse vaimus, et kaitsta neid, kes seda vajavad.»