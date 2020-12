USA valitsust tabanud suur küberrünnak on levinud ka mujale

USA tehnoloogiafirma Microsoft teatas neljapäeva õhtul, et on teavitanud üle 40 kliendi, keda tabas pahavara, mida eksperdid peavad Vene valitsusega seotud häkkerite kätetööks ja mis annab ründajatele arvutivõrgule täieliku ligipääsu.

«Ehkki umbes 80 protsenti neist klientidest paiknevad Ühendriikides, on töö käigus tuvastatud ohvreid veel seitsmest riigist,» ütles Microsofti president Brad Smith blogipostituses.

Smithi sõnul on ohvreid ka Kanadas, Mehhikos, Belgias, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Iisraelis ja Araabia Ühendemiraatides.

«See on kindel, et ohvrite arv ja asukohad jätkavad kasvamist,» lausus Smith, korrates USA ametnike väljendatud muret, et rünnak kujutab endast tohutut ohtu.