USA kandis Hiina kiibitootja musta nimekirja

Teade langeb president Donald Trumpi ametiaja viimastele nädalatele ja selle taustal on Pekingi ja Washingtoni suhete halvenemine tema administratsiooni ajal.

Kaubandusminister Wilbur Rossi sõnul kanti firmad musta nimekirja mitmetel põhjustel, sealhulgas inimõiguste rikkumine, seotus Hiina sõjaväega ja USA tehnoloogia varastamine.

Musta nimekirja kandmine piirab USA ettevõtete võimalusi antud firmadega äri ajada.

SMIC on saanud Pekingilt miljardite dollarite ulatuses riigiabi ja on kesksel kohal riigi plaanis suurendada enda tehnoloogilist sõltumatust.

USA kaubandusministeeriumi ametniku sõnul on Washingtonil tõendeid, et SMIC on teinud koostööd Hiina sõjaväega lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide, aga ka sõdurite eksoskelettide arendamisel.

«Me lisame SMIC nimekirja peamiselt seetõttu, et me peame tagama, et SMIC kliendid ei kasuta USA intellektuaalset omandit ja tootmisvõimekust eesmärgiga toetada Hiina sõja- ja tsiviiltööstuse ühtesulamist,» ütles ametnik.

«Me lihtsalt ei suutnud enam pealt vaadata, kuidas meie vastane kasutab meie tehnoloogiaid oma sõjalise võimekuse toetamiseks,» lisas ta.

Nimekirja kandmine tähendab, et USA firmad peavad SMIC-le eksportimiseks taotlema eriluba. Eelkõige puudutab see Hiina firma võimekust omandada materjale, et toota 10 nanomeetriseid või väiksemaid mikrokiipe.