Austria läheb 26. detsembril ligi kuuks ajaks lukku

Kurz rõhutas, et need, kes osalevad 15.-17. jaanuarile kavandatud massilise testimise programmis, saavad suurema liikumisvabaduse nagu osalemine kultuuriüritustel ja restoranides käimine.

Sestpeale, kui Austria lõpetas varem sel kuul eelmised lukustusmeetmed, on uute nakatumiste arv ööpäevas püsinud 2000-3000 juhtumi tasemel, kuid valitsus ütles, et eesmärgiks on saada see alla 1000 juhtumi ööpäevas.