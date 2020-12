Lätis ja Leedus suri ööpäevaga Covid 19 tagajärjel kokku 51 inimest

Leedus on alates pandeemia algusest nakatanud 109 000 inimest. Koroonaviiruse tagajärjel on surnud kokku 1005 inimest, muudel põhjustel 507 nakatunut.

Pandeemia algusest saadik on Lätis Covid-19 tagajärjel surnud 427 inimest, tuvastatud on 30 297 koroonanakatunut.

Kokku on Venemaal pandeemia vältel tuvastatud 2 819 429 nakkusjuhtu. Surnud on 50 347 inimest.

Viimase kahe nädala jooksul on Soomes tuvastatud 5635 koroonaviirusega nakatumist ehk 367 võrra vähem kui eelmisel kahenädalasel perioodil. Viimase seitsme päevaga on tuvastatud 2403 nakatumist ehk 829 võrra vähem kui nädal varem. Nakatumus 100 000 inimese kohta viimase kahe nädala jooksul on 99,1.

Alates pandeemia algusest on Soomes tuvastatud 32 853 koroonaviirusega nakatumist, Covid-19 tõttu on reedese seisuga surnud 489 inimest. Reedese seisuga on Soomes haiglaravil 263 koroonaviirusega nakatunut, neist 30 on juhitaval hingamisel.