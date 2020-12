NATO kontrollib pärast USA-d tabanud küberrünnakut oma süsteeme

«Praegu pole üheski NATO võrgus kahjustusi leitud. Meie eksperdid jätkavad olukorra hindamist, et tuvastada võimalikke riske meie võrkudele ja need kahjutuks teha,» kinnitas NATO ametiisik AFP-le.

Microsoft teatas neljapäeval, et nende viirusevastane tarkvara on tuvastanud sissemurdmise kümnetesse võrgusüsteemidesse, enamasti USA-s. Süsteemidesse tungiti sisse võrguhaldustööriistade eest vastutava firma SolarWindsi tarkvaravärskenduste kaudu.

«NATO-l on ootevalmis küberkiirreageerimisrühmad, et abistada liitlasi ööpäevaringselt ja meie küberruumi operatsioonikeskus töötab,» kinnitas ametnik.

Rünnak tuvastati möödunud nädalavahetusel. USA Föderaalne Juurdlusbüroo ja küberturbeamet CISA hoiatasid mõne päeva eest, et rünnak kestab. CISA sõnul on oht tõsine ja selle kõrvaldamine keeruline.

Rünnatud on muu hulgas USA rahandus- ja kaubandusministeeriumi arvutisüsteeme. Arvatavalt suutsid rünnaku toimepanijad lugeda ministeeriumide meilivahetust.

CISA teatel algas rünnak 2020. aasta märtsis ning rünnaku taga olevad riiklikud toimijad on välja näidanud «kannatlikkust, operatsioonilist kindlust ja oskuslikkust».

Meedia on kirjutanud, et ligipääs saadi ka valitsuse tuumaarsenali haldava energiaministeeriumi süsteemidele, kuid ministeeriumi andmeil on riigi julgeoleku seisukohalt olulistesse võrgu osadesse ei ole pahavara jõudnud.