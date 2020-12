Iisraeli peaminister andis eeskuju ja lasi end vaktsineerida

Netanyahu (71) ja Iisraeli tervishoiuminister said Pfizer-BioNTechi vaktsiini teleülekande käigus Ramat Ganis asuvas Sheba meditsiinikeskuses.

«Ma palusin, et mind vaktsineeritakse esimesena koos tervishoiuministri Yuli Edelsteiniga, et olla isiklikuks eeskujuks ja julgustada teid vaktsineerima,» ütles Netanyahu teleüritusel.

USA praegune president Donald Trump on öelnud, et ei kavatse vaktsiini koheselt võtta, kuna ta on juba viiruse läbi põdenud.