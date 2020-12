EL ja ÜK nõuavad teineteiselt üha rohkem järeleandmisi

ELi diplomaat ütles uudisteagentuurile AFP, et Brüssel on aga teinud ÜKle oma viimase ettepaneku kalapüügiõiguste küsimuses ning nüüd tuleb tema sõnul Briti peaministril Boris Johnsonil otsustada, kas ta tahab lepet.

«Kui Suurbritannia ei võta vastu viimast ELi pakkumist, siis on see »leppeta« kalade tõttu,» hoiatas ta.

Kumbki pool on üritanud jõuda läbirääkimistel kokkuleppeni. Kui kõnelustel lepet ei saavutata, siis see tähendab kaost ELi ja ÜK piiridel, kus tähtaja lähenemise eel on tekkinud pikad kaubaveokite ummikud.

ELi pealäbirääkija Michel Barnier tegi ettepaneku, et bloki kalurid loobuksid rahaliselt ligi veerandist Briti vetes püütavast kalast, kuid London soovib, et loobutaks enam kui poolest.

ÜK on pakkunud, et see kompromiss kestaks kolm aastat, mil selle üle tuleks pidada uued läbirääkimised. Euroopa tahab, et kompromisslahendus kestaks kuus aastat.