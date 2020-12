Lätis tuvastati ööpäevaga 643, Leedus 2927 koroonanakkuse juhtu

Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskus ütles, et ööpäevaga suri 12 koroonahaiget.

Kokku on Lätis leidnud kinnitust 30 940 inimese nakatumine koroonaviirusse, surnud on 439 inimest.

903 Covid-19 haigest 53 on raskes seisundis.

Viimase 14 päeva nakkusnäitaja 100 000 inimese kohta on 501,41.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 112 359 inimest. Aktiivseid haigusjuhte on 60 109, tervenenud on 50 721 inimest.