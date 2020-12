Siis on kõige põnevam asi, mis võib juhtuda, olukord, kui peaminister Giuseppe Conte ei ilmu telekasse, et teatada uuest keelust: kanalite vahetamiseks ei tohi enam pulti kasutada. Kaasa ei võeta palju muud peale vahetusriiete. Hambahari, kõhutabletid, pidžaama, sest on külm, ning vihmavari, sest sajab. Nad lähevad välja, kõnnivad umbes 800 meetrit ja saabuvad sihtkohta: hotelli, kuhu nad on võtnud toa üheks ööks.