USA meedia: Valge Maja kohtumisel räägiti sõjaseisukorra võimalusest

Trump on püsinud suuresti avalikkusest eemal ajal, mil Ühendriigid on silmitsi mitme suure väljakutsega, nagu ulatuslik küberrünnak, tohutu pandeemia päästepakett ja vaktsineerimiskampaania.

Kuid New York Timesi, CNN-i ja Wall Street Journali andmeil leidis president aega, et juhtida Ovaalkabinetis tulist kohtumist, kus kõne all olid uued viisid vastu seista Bideni valimisele. Muu hulgas olevat tulnud kõne alla ka idee sõjaväe kasutamisest. Pole teada, kas Trump mõtet toetas, kuid suurem osa ruumis viibijaist olevat lükanud selle resoluutselt tagasi.